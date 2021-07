Espn: è stato Alvarez (compagno di squadra) a rivelare che Lozano sarebbe stato operato

La Espn messicana scrive di Lozano operato. A riferirlo è il compagno di squadra di Lozano, Alvarez. È l’unico a dare questa notizia. Nessun altro, né della squadra né tra i giornalisti, parla di intervento chirurgico.

Scrive la Espn:

Il giocatore del Galaxy ha prestato i primi soccorsi all’attaccante del Napoli che è stato immediatamente trasferito in ospedale.

Alvarez ha annunciato che Hirving Lozano ha subito un intervento chirurgico. Ma non è ancora del tutto chiaro.

Espn scrive che l’attaccante del Napoli è arrivato cosciente in ospedale. Alvarez ha rivelato ai giornalisti che Lozano era in sala operatoria, ma non ha approfondito né precisato.

Only in stupid fuckin @Concacaf is this not a foul — and referee didn’t even bother to stop the play, then proceeded to yellow card a Mexican player for yelling at him for not doing so. Chucky Lozano 😭😭❤️❤️ pic.twitter.com/AwL62rKQQr

— Edgar Alvarez Barajas (@abcdedgar) July 11, 2021