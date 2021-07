El Mundo: «Bonucci e Chiellini due mafiosi che proteggono il boss Donnarumma»

Sulla stampa spagnola torna la metafora-cliché dell’Italia malavitosa: “Ragazzi abituati a partecipare a funerali di vittime di crimini commessi da loro stessi per porgere le condoglianze”

Il giorno di Italia-Spagna. Tutto è stato già sviscerato alla vigilia. Luoghi comuni compresi. E anche per riderci un po’ su val la pena di riprendere un pezzo da El Mundo (titolato “l’Italia di sempre”) che per presentare la semifinale europea usa un registro che non si leggeva da tempo: l’Italia mafiosa.

Ora Bonucci e Chiellini tocca immaginarseli così, come fa El Mundo:

«due ragazzi in giacca e cravatta, rasati male e con le palpebre cadenti, che ti piantano le mani sul petto in un ristorante vuoto con le tovaglie a quadretti. Così da non far avvicinare nessuno a Donnarumma, o al tipo con il garofano all’occhiello che mangia da solo un piatto di spaghetti».

E visto che il richiamo alla criminalità organizzata della nostra difesa è appena accennato, leggerissimo, meglio affondare:

«Non sono tipi abituati a vincere le partite. Sono ragazzi abituati a partecipare a funerali di vittime di crimini commessi da loro stessi per porgere le condoglianze. Che Dio ci accolga da confessati».

Ricardo Colmenero nello stesso pezzo non può esimersi dal citare il famigerato «ti faccio sparare» di Totò Schillaci, datato 1990. Aggiungendo:

«Appena finita la carriera di calciatore, l’idea migliore che gli è venuta è stata quella di recitare in una serie televisiva interpretando un boss mafioso».