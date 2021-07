Danimarca versione 1992: battuta 2-1 la Repubblica Ceca, è in semifinale

Continua il sogno dei danesi, a segno Delaney e Dolberg. Il gol della speranza è di Schick, capocannoniere degli Europei insieme a Cristiano Ronaldo

La Danimarca è la terza semifinalista degli Europei, dopo aver battuto la Repubblica Ceca nella sfida giocata a Baku. La squadra di Hjulmand ha vinto col risultato di 2-1, blindando l’esito favorevole già nel primo tempo. I danesi infatti sbloccano la partita dopo appena 5 minuti con la rete di Delaney, che sfrutta i blocchi e stacca tutto solo a centro area su azione di calcio d’angolo. Damsgaard va vicino al raddoppio, ci riesce nel finale di primo tempo Dolberg, che spinge in porta lo splendido cross d’esterno di Maehle.

Molto più viva la Repubblica Ceca nella ripresa. Riapre la partita il solito Schick, che raggiunge Cristiano Ronaldo in cima alla classifica marcatori degli Europei, con una bella girata a volo su un cross dalla destra. Inutili però gli altri tentativi: la difesa della Danimarca mantiene e vola in semifinale, come 29 anni fa quando i danesi a sorpresa vinsero il torneo. Sfiderà la vincente di Inghilterra–Ucraina, il quarto di finale che tra poco si disputerà a Roma.