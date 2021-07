Crosetti: Immobile centravanti pietroso, è lento persino al momento di uscire dal campo

Scrive così, su Repubblica, Maurizio Crosetti, nel commentare la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.

Un brutto primo tempo.

“Il primo tempo è una pena. Solo un guizzo di Chiesa, campione intermittente ma prezioso, esprime qualcosa di azzurro. Il resto è un girare a vuoto, scollegati e stanchi. Abbiamo un centravanti pietroso in mezzo all’area, e Mancini lo toglierà dopo una cinquantina di minuti per la mossa che aveva in mente da giorni, il cosiddetto “falso nove”: è come creare uno spazio senza riferimenti per l’avversario che infatti comincia a patire, non sapendo come marcare Insigne e come tamponare le altre falle che creano attaccanti d’occasione, non di ruolo”.