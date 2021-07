CorSport sull’arbitro Vincic: ha diretto solo due gare di Euro 2020, strano averlo designato per Belgio-Italia

Una modesta Spagna-Svezia e una Svizzera-Turchia con un solo episodio dubbio. Non è un rischio sceglierlo per un quarto? Ma anche l’arbitro di Svizzera-Spagna ha due presenze

“La designazione di Slavko Vincic per Belgio-Italia all’Allianz di Monaco, domani sera, suona strana”.

Lo scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Il motivo non è la sua nazionalità, sloveno come Ceferin, come scrive Dotto sullo stesso giornale, e neppure i precedenti giudiziari, ma il numero delle partite arbitrate ad Euro 2020.

“Il dubbio nasce proprio dal numero di gare affidategli da Roberto Rosetti in questo Europeo. Una modesta Spagna-Svezia e una Svizzera-Turchia che lo ha visto alle prese con un solo episodio (contatto su Xhaha). Sembrava poco per un quarto di finale, fra l’altro di così alto livello. Invece anche l’altro quarto previsto per domani, ovvero Svizzera-Spagna, è andato all’inglese Oliver, sì, quello del bidone della spazzatura di Buffon, anche lui con 2 gettoni di presenza. E allora, sembra un rischio sulla carta. Vedremo se sarà così”.