CorSport: Osimhen, 30 minuti di lavoro sui fondamentali con il vice di Spalletti, Domenichini

Destro e sinistro controllo e tocco, in allenamento il nigeriano è al centro dell’attenzione per migliorare i suoi movimenti e affinare la tecnica

Nel ritiro di Dimaro Luciano Spalletti sta dedicando particolare attenzione a Victor Osimhen. Il Corriere dello Sport racconta di ampio spazio dedicato alla rifinitura tecnica del nigeriano sotto la guida del vice del tecnico, Domenichini.

“La seduta mattutina del Napoli allo stadio di Carciato è quasi finita, praticamente andata, ma in un angolo del campo un ragazzo con la pelle di ebano e i capelli ossigenati allena la tecnica di base con Spalletti e il suo vice Domenichini. Il ragazzo, cioè Victor Osimhen, controlla il pallone con il destro e lo calcia con il sinistro senza lasciarlo rimbalzare. Al volo. E si ripete invertendo i piedi e poi ancora. E ancora: per una mezzoretta, più o meno. Lavoro d’altri tempi: i fondamentali. Un salto indietro e un balzo nel futuro: perché il signor Luciano crede in lui a occhi chiusi e lo stima tantissimo, ma allo stesso tempo ha spiegato che certe cose può sicuramente migliorarle”.