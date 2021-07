CorSport: Di Lorenzo professionista esemplare in crescita esponenziale

L’Europeo di Giovanni Di Lorenzo è da 8,5. E’ questa la valutazione che dà Fabrizio Patania, sul Corriere dello Sport, alle prestazioni del difensore del Napoli, subentrato in corsa come titolare a Florenzi dopo l’infortunio alla prima partita contro la Turchia. Di Lorenzo in pochi anni è passato dalla Lega Pro a Wembley. Un percorso straordinario. Nell’Italia ha saputo diventare un punto fermo della difesa.

“È entrato dopo l’intervallo con la Turchia per l’infortunio di Florenzi e non è più uscito, diventando un punto fermo della difesa. Solidità, contrasto, attenzione in marcatura e persino progressioni esaltanti, come nei supplementari con l’Austria. Da Ferran Torres a Mount a Sterling, passando per Doku: gli sono capitati gli attaccanti più scomodi e pericolosi, dimostrando completezza di repertorio. Professionista esemplare, in crescita esponenziale: nel 2016/17 giocava in Lega Pro con il Matera. L’Empoli lo ha lanciato, il Napoli se lo gode. A 28 anni è il talento germogliato in provincia”.