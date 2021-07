CorSport: contro la Spagna Chiesa titolare e Immobile verso la riconferma, Belotti e Toloi affaticati

Immobile sarà confermato, Mancini vuole recuperarlo e dargli fiducia. Florenzi torna in panchina

Il Corriere dello Sport dà le ultime di formazione per l’Italia di Roberto Mancini, attesa al confronto con la Spagna in semifinale, domani sera. Al posto di Spinazzola, giocherà Emerson. Mentre, in attacco, sarà titolare Chiesa.

“Mancini, nel ritiro di Coverciano, ha provato la stessa Italia dei quarti con Emerson al posto di Spinazzola. Chiesa ha scavalcato Berardi e si è ripreso il posto di titolare. Lo conserverà nella semifinale di Wembley con la Spagna”.

Sarà confermato anche Immobile, non per vera convinzione, ma perché Belotti non è in grande forma.

“Mancini si riserverà qualche riflessione su Immobile, entrato nel vortice emotivo dopo l’Austria e ancora più in difficoltà con il Belgio, ma non è convinto di cambiarlo. Primo perché finirebbe per perderlo e l’unico modo per recuperarlo è proteggerlo e dargli fiducia. Secondo perché Belotti è arrivato all’Europeo in scarsa forma e non ha dato segnali migliori entrando, anzi forse si può sostenere il contrario. Due giorni fa il centravanti granata ha preso una botta al ginocchio e ieri, dopo il riscaldamento, ha lavorato solo in palestra. Viene considerato recuperabile, nel quarto d’ora televisivo era sorridente. Lo stretching sul tappetino accanto al suo amico Ciro, apparso invece con un’espressione assai seria”.

In difesa, si valutano le condizioni di Chiellini dopo il grande sforzo che ha fatto contro il Belgio.

“Mancini valuterà anche le reazione allo sforzo di Chiellini, ieri titolare accanto a Bonucci. Come Belotti, anche Toloi è rientrato in palestra per gestire un lieve affaticamento muscolare. Florenzi, invece, ha sostenuto l’intero allenamento e con la Spagna ripartirà dalla panchina. Un jolly in più in corsa”.