Conte: «L’Inghilterra non ha due come Bonucci e Chiellini. Jorginho migliorato rispetto a Napoli»

Il Telegraph intervista Antonio Conte in vista della finale di domani sera tra Italia e Inghilterra. L’ex ct della Nazionale ed ex tecnico del Chelsea parla della formazione italiana. Si sofferma sulla coppia centrale difensiva, su Bonucci e Chiellini, e anche su Jorginho.

Bonucci e Chiellini sono due fantastici centrali difensivi. In questo momento e in questi Europei sono i difensori migliori. Chiellini sa benissimo che ha ancora pochi anni di carriera e per questo motivo è sempre concentrato e sa che potrebbe essere l’ultima grande occasione di vincere qualcosa di importante con la Nazionale. Credo che valga anche per Bonucci.. Formano la coppia di difensori centrali più forte d’Europa.

Hanno già giocato questa partita. Erano in campo nella finale del 2012 contro la Spagna e hanno l’esperienza e la personalità per giocare partite del genere. Se ricordate, in semifinale, dopo il pareggio della Spagna c’è un’immagine in cui Chiellini parla ai suoi compagni e dice: “Ok, restiamo calmi e continuiamo a giocare”. Penso che oggi l’Inghilterra non abbia questo tipo di giocatori con una simile esperienza. Per un allenatore, questi giocatori assimilano la tua mentalità e i tuoi pensieri e li trasferiscono sul campo. Sono due dei pià importanti calciatori dell’Italia.