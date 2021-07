“Chi tira per primo è avvantaggiato, non è giusto”, e Piqué lancia i rigori in stile tie-break

In Spagna stanno un po’ rosicando, e il dibattito sulla formula s’è acceso: “Più giusto il formato ABBAABBAAB. Dopo il primo, si tirano due rigori per squadra di fila”

Chi tira per primo ha un vantaggio di 60-40, dicono in Spagna all’indomani della dolorosa sconfitta contro l’Italia ai rigori. Un tema che sui social appassiona molti, e che è esploso quando Gerard Piqué (che nella vita oltre a fare il calciatore, organizza tra le altre cose la Coppa Davis del tennis) ha risposto con una sua proposta. Un nuovo formato della “lotteria”, in stile tie-break.

“Non è un caso – ha scritto il giocatore del Barca – che nei quattro turni che si sono svolti sia agli Europei che in Copa América ha vinto sempre la squadra che tira per prima. Le statistiche dicono che la prima ha più possibilità, e in un torneo del genere non è giusto che si parta da un in situazione di svantaggio”.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

E quindi, la soluzione?

“Penso che il format migliore sia ABBAABBAAB…”. Ovvero, dopo il primo rigore, si va avanti a due rigori alla volta. In altre parole, in Italia-Spagna, l’ordine sarebbe stato: Locatelli, Olmo, Gerard Moreno, Belotti, Bonucci, Thiago, Morata, Bernardeschi, Jorginho… e così via. Tipo, appunto il punteggio del tie-break nel tennis.