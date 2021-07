Bayern Monaco-Napoli 0-3, doppietta di Osimhen, il terzo gol lo firma Machach

Ottima prestazione della squadra di Spalletti in amichevole. Ounas costretto ad uscire dal campo in anticipo per infortunio alla caviglia destra

Il Napoli vince la sua terza amichevole dell’estate, stavolta contro un avversario di livello nettamente superiore rispetto ai precedenti (Bassa Anaunia e Pro Vercelli) nonostante le assenza dei nazionali ancora in vacanza dopo Euro 2020.

Il Bayern si è subito mostrato offensivo. Al 17′ una prima occasione per i tedeschi con il tiro di Lewandowski che termina di poco al lato della porta. Il Napoli si rende pericoloso al 35′ con Malcuit che va via di forza a destra e mette un cross al centro, Elmas lo sfrutta ma il tiro è debole ed il portiere para. Buona, al 39′, la giocata di Zielinski che allarga su Politano che mette al centro un pallone buono per Zedadka che purtroppo spedisce sopra la traversa. Al 40′ un colpo di testa di Osimhen su cross di Mario Rui termina di poco alto. Altro tentativo di Zielinski al 45′ troppo largo.

Alla ripresa Nagelsmann ne cambia otto.

Brutto lo scontro nuca contro testa al 61′ tra Lawrence e Osimhen, subito soccorsi dallo staff medico. E il difensore tedesco ad avere la peggio: si accascia al suolo dopo la botta, ma rientra poco dopo in campo.

Il gol del Napoli arriva al 69′, con Ounas che recupera palla sulla trequarti servendo Osimhen che con un destro segna la rete dell’1-0. Due minuti dopo, al 71′ bellissimo raddoppio di Osimhen su assist di Ounas che sfrutta una palla persa dal Bayern a centrocampo.

Al 78′ si fa male Ounas. Richards entra in tackle e costringe l’attaccante del Napoli ad uscire dal campo per infortunio alla caviglia destra. Il giocatore del Bayern rimedia il primo giallo della partita.

Il Napoli non si ferma. All’86’ Zinedine Machach riceve palla da Tutino e segna da fuori area piazzando la palla nell’angolino a destra del portiere. E’ la rete del 3-0.

Era “solo” un’amichevole, ma il Napoli di Spalletti l’ha giocata a livello intenso, convincendo con una buona prestazione.