Ancora cluster a Roma dopo le partite dell’Italia, «la gente non dà il nome per evitare quarantena»

Su Repubblica Roma. Il cluster rischia di essere la città intera. Aumenta vertiginosamente il numero di positivi per serate nei pub e sfilata in città

Il Lazio è alle prese con l’aumento dei contagi dopo la vittoria dell’Italia all’Europeo e la sfilata di tifosi per le strade della Capitale. Repubblica Roma scrive:

“Il cluster rischia di essere la città intera”.

Dei focolai sono scoppiati già dopo i quarti di finale e la semifinale, per riunioni di tifosi nei pub all’aperto. I primi dati, emanati dall’Asl Roma 4, che comprende il territorio che va da Bracciano a Civitavecchia attraversando il litorale di Santa Marinella, ha parlato di due cluster di 10 persone ciascuno, di cui uno a Santa Severa. Ma a preoccupare il personale sanitario è che ci sono decine di ragazzi scomparsi dai radar. L’Asl dichiara:

«Sappiamo che c’è una larga fetta di romani che non appena hanno saputo dei primi positivi nel gruppo, sono subito fuggiti a Roma per scampare la quarantena. C’è un clima di omertà, le persone non vogliono riferire i nomi e allo stesso tempo i contatti negano di aver avuto frequentazioni con i positivi».

Non si può dunque sapere quanti, tra i 339 nuovi casi a Roma (500 in tutta la regione, la prima in Italia per

aumento dei contagi), siano connessi al cluster di Santa Severa.

E intanto si ingrandiscono anche gli altri cluster, legati alla movida o alle partite precedenti alla finale. Per il match contro la Spagna del 6 luglio, un focolaio di 30 persone in Corso Trieste. Per quarti e semifinale, si è allargato il cluster del pub Clifton del Casaletto: 97 casi in tutto. Da qui, tra l’altro, si è sviluppato anche un focolaio di risulta, in un centro estivo poco distante, perché due animatori erano stati avventori del pub: 9 positivi. Infine, il cluster dello stabilimento Shilling, di Ostia, è arrivato a 21 casi.