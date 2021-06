Zhang non avrà più il controllo di Suning, arrivano Alibaba e il governo dello Jiansgu

Notizia di Bloomberg. Si tratta del tentativo dello stato di ripulire i grandi conglomerati troppo indebitati. Un duro colpo per il presidente dell’Inter

Un consorzio guidato da Alibaba Group Holding Ltd. e il governo provinciale dello Jiangsu sono vicini ad un accordo per acquistare una partecipazione nel ramo al dettaglio di Suning.com, l’impero del miliardario cinese Zhang che controlla anche l’Inter. Secondo Bloomberg sarebbe l’ultimo tassello del domino nello sforzo di Pechino per ripulire i conglomerati fortemente indebitati.

Zhang, dunque, non avrà più il controllo sulla società. Le azioni di Suning.com sono state sospese dal 16 giugno in attesa dell’annuncio che è previsto in settimana.

Suning.com è uno dei maggiori rivenditori cinesi di elettrodomestici, elettronica e altri beni di consumo, e aveva un valore di mercato di circa 52 miliardi di yuan (8 miliardi di dollari) prima dell’interruzione degli scambi il 16 giugno. È in difficoltà da tempo. Il titolo è calato al suo minimo degli ultimi otto anni dopo che un tribunale di Pechino ha congelato 3 miliardi di yuan, il valore delle azioni detenute da Zhang che rappresentano il 5,8% di Suning.com

Suning.com di Zhang – scrive Bllomberg – è il classico esempio di espansione incontrollata in una gamma di settori come immobiliare, finanza e sport (tra cui appunto un investimento nell’Inter da 270 milioni di euro nel 2016).

Alibaba possiede già una partecipazione del 20% in Suning.com.