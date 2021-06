Verratti e Jorginho insieme sono illegali

Il gol di Pessina compreso a tentoni dai cronisti Rai.. 90 minuti di Federico Chiesa senza alcuna caduta. Bernardeschi è davvero imbarazzante

🚦Sembrava una squadra “apparata” all’ultimo dal capo animatore del villaggio, alla fine hanno fatto entrare pure ‘o Zio che si era messo nelle orecchie. Ed invece hanno vinto pure questa.

7️⃣2️⃣Verratti-Jorginho insieme sono illegali. Non giocano a pallone, lo bullizzano. È come quando ordini per dieci e sei da solo a cena. Uno spreco.

🎯 Bernardeschi è davvero imbarazzante. Nientemeno che pure quelli del Galles, ad un certo punto, hanno voluto mettere fine all’agonia. “In dieci pure noi, per edcuazione”.

0️⃣Goal subiti pure oggi ma non per puro caso. Ma la fortuna pure serve, con Bastoni e Acerbi la dietro ce ne vuole, e parecchia.

⛸90 minuti di Federico Chiesa senza alcuna caduta. Aprite le porte popolo, fate entrare i cavalieri dello stupore.

🙏”L’ha presa sporca”. “No, l’ha colpita male”. “Guarda l’ha presa appena”. Il gol di Pessina, meraviglioso, compreso a tentoni dai cronisti Rai.

❗Agli Ottavi a punteggio pieno. Ora arriva il giorno del giudizio. La personalità, la maturità, la forza di una squadra si vede nelle partite senza ritorno. Quindi sogniamo perché a sto punto l’avversario è un dettaglio.

