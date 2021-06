Strepitoso gol in rovesciata del colombiano Diaz, poi papera di Ospina. Vince il Brasile 2-1 (VIDEO)

Coppa America. Cafeteros in vantaggio. Al 77esimo, pari di Firmino su infortunio di Ospina e rete decisiva di Casemiro al decimo minuto di recupero

E successo di tutto in Coppa America tra Colombia e Brasile. Ha vinto il Brasile 2-1 con un gol di Casemiro al centesimo minuto, al decimo di recupero del secondo tempo.

I cafeteros sono andati in vantaggio al decimo del primo tempo con uno strepitoso gol in rovesciata del colombiano Diaz centrocampista di 24 anni del Porto. Un gesto atletico e tecnico formidabile su cross di Cuadrado.

I colombiani sono stati avanti fino al 77esimo quando ci ha pensato Ospina, con la classica papera, a regalare il pari ai verdeoro: colpo di testa innocuo e centrale di Firmino, Ospina non controlla il pallone che finisce in rete. Il gol è stato fortemente contestato dai colombiani perché nel corso dell’azione c’è un cross di Neymar che colpisce l’arbitro Pitana il quale dà l’impressione di voler interrompere il gioco ma poi non lo fa. L’azione prosegue e dal successivo cross nasce il gol di testa di Firmino. Il Var guarda a lungo l’azione e poi convalida.

Al 100esimo la beffa. Nel girone, il Brasile è a punteggio pieno con 9 punti, seguono a 4 punti Colombia e Perù dove Lapadula stanotte ha segnato la sua prima rete nel 2-2 contro Ecuador.

