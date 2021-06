Sconcerti: ci sono due-tre avversari migliori, ma noi siamo diversi

Quella contro la Turchia è stata una “partita alla Mancini“, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, una gara giocata in maniera semplice, ma solo in apparenza

La palla fila via veloce, corre forte ma è sempre sotto controllo, mai più di due tocchi, come ormai siamo abituati a vedere. Bisogna capire che non è facile, non è normale. Abbiamo cose che gli altri non hanno