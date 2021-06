Schillaci: “Immobile mi somiglia ma oggi è più facile, basta essere veloci e segni”

Schillaci. Quando si parla di notti magiche, di Nazionale che convince e diverte, si torna al 90 e al grande protagonista di quel Mondiale.

«Mancini sta facendo un miracolo» dice Schillaci al Messaggero.

Se deve cercare uno Schillaci contemporaneo, lo individua in Immobile.

Penso sia più vicino a me uno come Immobile, anche se ora il calcio è cambiato. Io giocavo con la marcatura a uomo, oggi no, basta essere veloci e fai un sacco di gol. Ciro ha questa caratteristica ed è forte.

Il paragone con l’Italia di Vicini.

Per le notti dell’Olimpico e per i risultati nel girone, sì. Però noi, a parte me, eravamo un gruppo di giocatori esperti. Mancini ha puntato sui giovani rampanti, ha messo le basi per il prossimo Mondiale. È un bel gruppo anche questo, andrà avanti. Ma occhio a Francia e Germania.