Orban cancella il viaggio, non assisterà a Germania-Ungheria

La vicepresidente commissione Ue contro la Uefa: «No inspiegabile all’Allianz illuminato con i colori arcobaleno». Orban: «Nell’Ungheria comunista gli omosessuali venivano perseguitati, non oggi»

Dopo le polemiche per il no della Uefa all’Allianz Arena illuminato con i colori dell’arcobaleno, il premier ungherese di estrema destra Viktor Orban ha cancellato il viaggio e stasera non assisterà a Germania-Ungheria.

Troppe le polemiche. Il no della Uefa sta ancora facendo discutere. Orban ha dichiarato che quella della Uefa non è una decisione politica.

Questa mattina la vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha dichiarato: «È’ difficile comprendere cosa voglia fare l’Uefa andando contro l’iniziativa di Monaco di Baviera, non trovo nessuna giustificazione ragionevole. La Uefa è sempre stata con noi nelle campagne per l’inclusione, contro il razzismo, ci hanno aiutati con le vaccinazioni, hanno sostenuto tutte le buone cause. Mi arrendo. Non ho nulla da dire a nome loro, dovreste chiedere a loro. Ricordo che quando sono stati annunciati gli Europei, l’arcobaleno era stato mostrato dalla Uefa come simbolo di inclusione».

In Ungheria recentemente è stata approvata una legge che vieta nelle scuole i programmi educativi destinati a sensibilizzare gli studenti sui temi Lgbt, così come la pubblicazione di libri, film e altri contenuti diretti ai minori che espongano comportamenti non eterosessuali.

Per Orban, ciascuno deve “indiscutibilmente” essere libero di scegliere il suo percorso nella vita ma l’educazione dei bambini deve svolgersi in casa «e noi proteggiamo questo compito dei genitori. Nell’Ungheria comunista – ha dichiarato ancora all’agenzia di stampa Dpa – gli omosessuali venivano perseguitati. Oggi lo stato non solo garantisce i diritti degli omosessuali ma li protegge attivamente. La libertà dell’individuo è il bene più importante».