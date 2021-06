Mancini: «E’ la terza partita in dieci giorni, qualcuno ha bisogno di riposare, faremo dei cambi»

A Sky: «Ai giocatori chiedo di continuare a fare il massimo, cercare di essere offensivi, giocare bene. Vogliamo chiudere il girone in testa. Verratti? Può giocare»

Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara di domani contro il Galles.

«Ai giocatori chiedo di continuare a fare il massimo, cercare di essere offensivi, giocare bene. Dobbiamo fare le cose perbene. Vogliamo chiudere il girone in testa, per far questo dobbiamo vincere domani».