La Süddeutsche esalta Mancini: “prima di lui l’Italia era Juventus, Inter e Milan”

La Nazionale Mancini viene esaltata dai giornali stranieri. Non si astiene la Süddeutsche che tesse l’elogio del ct.

Un tempo il gioco degli Azzurri si basava sulla dinastia regnante, la maggior parte ovviamente proveniente da Torino o Milano: Juve, Inter e Milan fornivano il modello, fornivano l’inquadratura tattica e il personale. E il Commissario Tecnico poi sistemava un po’ di verdura intorno.

Con Mancini è tutto diverso. Ha il suo stile, è testardo. Come modello, usa il gioco offensivo che amava da calciatore e da allenatore del Manchester City e dell’Inter, tra gli altri. Mancini ha convocato 76 giocatori in tre anni come allenatore della Nazionale, 65 hanno giocato, 36 hanno fatto il loro debutto internazionale con lui. Stava cercando le persone giuste per le sue idee: difesa alta, doppio trequartista, attacco in cinque quando possibile. L’Italia di Mancini è compatta e fiduciosa, come non si vedeva da tanti anni. Funziona. Se perde palla, e questo può succedere quando si gioca veloce, diretto, due o tre giocatori rincorrono e pressano il portatore di palla avversario finché non gli manca l’aria e non sa più dove sia la sua testa.