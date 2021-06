Luis Enrique si salva, la Spagna travolge la Slovacchia 5-0

Ha avuto ragione il discusso ct. Dominio assoluto e rivincita sulla critica. Prima la Svezia che ha battuto 3-2 la deludente Polonia

Luis Enrique si salva e rischia addirittura di finire primo nel girone, ma alla fine arriva secondo. Il ct della Spagna rinvia di qualche giorno il processo che lo attenderebbe in patria in caso di eliminazione prematura agli Europei. Era tutto pronto nel caso in cui Spagna-Slovacchia fosse finita male per gli iberici. In caso di eliminazione, la critica lo avrebbe triturato anche perché il ct ha scelto di non convocare nemmeno un calciatore del Real Madrid. E invece tra Spagna e Slovacchia non c’è stata partita: 5-0 nonostante il rigore sbagliato in apertura da Morata. Le furie rosse hanno anche potuto godere di uno sbalorditivo autogol del portiere slovacco Dubravka che su un pallone che scendeva a campanile non ha trovato di meglio da fare che schiacciarlo nella propria porta. Non c’è stata partita fino all’1-0, figuriamoci dopo. La Nazionale di Hamsik di fatto non si è vista. La Spagna ne ha segnati cinque e avrebbe potuto segnarne persino di più. Luis Enrique ha riproposto Busquets guarito dal Covid e adesso può respirare. Fabian Ruiz non è entrato in campo.

La Polonia ha deluso ancora una volta. È stata battuta 3-2 dalla Svezia. Scandinavi in vantaggio 2-0, poi recuperati sul 2-2 dalla doppietta di Lewandowski. E ancora una volta la Polonia ha deluso. Ha subito il terzo gol nel finale, mentre era in pressing per vincere e qualificarsi. Invece hanno finito ultimi nel girone.