Il portiere della Slovacchia ha fatto un autogol mai visto (VIDEO)

C’è voluta un clamoroso autogol del portiere slovacco Dubravka per portare la Spagna in vantaggio e con un piede agli ottavi di finale. La Spagna colpisce una traversa con Sarabia, la palla si impenna, lui salta per deviarla in calcio d’angolo e invece la schiaccia nella propria porta. Un gesto da pallavolo. Quasi mai visto sui campi da calcio. La Spagna aveva già sbagliato un rigore con Morata in avvio di partita. Della Slovacchia non si è visto niente, ha solo subito.

