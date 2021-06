Libero: l’errore di Mancini è stato inserire Chiesa solo al 39′ del secondo tempo

Lo scrive Claudio Savelli su Libero, tornando su Italia-Austria, partita decisa da un gol di Chiesa, appunto, ed uno di Pessina.

Sul gol dell’attaccante della Juventus:

“Ecco chi è, come gioca e cosa può dare Chiesa a questa Nazionale. Nemmeno per un attimo pensa al controcross, quando vede il pallone spiovere ha già in mente il tiro, il gol. Le tre giocate sono in funzione dell’obiettivo: controllo di testa per evitare che il pallone sfugga, tocco di suola per mandare a vuoto l’avversario e allargare l’angolo di tiro, e conclusione secca, come viene-viene: la sfera è ancora alta ma è così che si fa davanti alla porta, si calcia in levare anziché in battere per lasciare di sasso il portiere. Rete”.