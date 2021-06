L’Europeo itinerante spalanca le porte al virus, boom di contagi in Finlandia per chi è tornato dalla Russia

Il Covid ha fatto irruzione nell’Europeo, con varianti annesse. La situazione è preoccupante, soprattutto se si considera che il torneo è itinerante. Il Corriere della Sera scrive che a preoccupare, soprattutto, è il Nord Europa.

Le autorità non sono riuscite a testarli tutti. Si calcola che almeno 120 tifosi siano risultati positivi al rientro, ma ci sono ancora molti tamponi da processare, perciò il numero è destinato a salire.

Preoccupa anche la situazione in Russia.

“A San Pietroburgo, dove il 3 luglio si giocherà anche un quarto di finale, venerdì s’è registrato un record con 107 decessi in 24 ore. La Russia è in enorme difficoltà “.

Allarme anche in Danimarca e in Olanda

“dopo che una ventina di tifosi sono risultati positivi alla nuova variante dopo aver assistito alla partita col Belgio al Parken di Copenaghen del 17 giugno. Le autorità danesi hanno chiesto a chi si trovava allo stadio quel giorno di sottoporsi immediatamente a tamponi molecolari, ma è evidente che controllare la situazione è praticamente impossibile. Sabato, per dire, almeno 5 mila danesi erano ad Amsterdam per l’ottavo di finale contro il Galles. E molti di loro erano stati al Parken per le partite precedenti. La verità è che l’Europeo itinerante ha spalancato le porte al virus. E ora forse è troppo tardi per chiuderle“.