La Top 50 degli Europei del Telegraph: nessun italiano nei primi 20, primo De Bruyne

Completano il podio i francesi Kanté e Mbappé. Gli Azzurri in classifica sono Verratti (21°), Insigne (31°), Immobile (35°), Donnarumma (41°), Bonucci (44°) e Chiellini (49°)

Il Telegraph ha indicato i 50 giocatori da tenere d’occhio agli Europei, mettendoli in classifica. Il primo posto è occupato da Kevin De Bruyne, a completare il podio ci sono Kanté e Mbappé. Quindi in ordine Lewandowski, Kane, Ruben Dias, Cristiano Ronaldo, Modric, Lukaku e Benzema per chiudere la Top 10.

Per trovare il primo italiano bisogna arrivare alla 21esima posizione: è Marco Verratti che “sembra sempre essere un passo avanti al resto dei giocatori in campo” e “dovrebbe essere all’apice delle sue possibilità nonostante un infortunio recente potrebbe condizionarne la forma”.

Al 31° posto c’è invece Lorenzo Insigne, autore “di una superba stagione con il Napoli”, per il quale “non ci sono dubbi sulla sua abilità di creare e segnare ai massimi livelli”. Il 35° è Immobile, diventato “abitualmente uno dei cannonieri più letali d’Europa”, mentre al 41° c’è Donnarumma: “da tempo è uno dei portieri più promettenti al mondo e ha solo 22 anni”.

C’è spazio anche per Bonucci e Chiellini, i due veterani della Nazionale, rispettivamente 44° e 49°.