La mamma di Rabiot litiga con le famiglie di Pogba e Mbappé (VIDEO)

Hanno oramai fatto il giro del web le imagini della lite tra la mamma di Rabiot e i genitori di Pogba. Nel video si vede la vulcanica Veronique Rabiot che, dopo il 3-3 di Gavranovic parla coi genitori di Pogba, poi con quelli di Mbappé a fine gara.

Nel mondo del calcio la donna è conosciuta per il suo carattere un po’ particolare, ma quanto ricostruito dai media francesi dopo la sfida con la Svizzera sarebbe un passo in più rispetto al solito. a suo dire infatti Pogba e Mbappé sarebbero i responsabili della eliminazione della Francia da Euro 2020 per il pallone perso dal centrocampista prima del pareggio elvetico e poi per il rigore fallito dalla stella del Psg.