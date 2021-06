Konsel (ex portiere della Roma): «È grazie alla Red Bull che il calcio austriaco è cresciuto»

La Red Bull ha favorito la crescita del cacio austriaco. Lo dice al Giornale l’austriaco Michael Konsel ex portiere che in Serie A ha giocato con la Roma e con il Venezia. Parla della crescita del calcio austriaco.

«Ben 21 dei nostri calciatori giocano in Bundesliga, altri anche in Premier League. Molti di loro sono stati lanciati dalla Red Bull che, a Salisburgo prima e a Lipsia poi, sta attuando sistemi di lavoro molto innovativi, è brava a individuare il talento (stesso metodo viene seguito in F1 per il team, si pensi a Verstappen) e mettere poi i ragazzi nelle condizioni di formarsi al meglio. Avendo creato poi club competitivi anche in campo internazionale, i calciatori possono confrontarsi a grande livello, senza restare imprigionati in Austria. La Red Bull è criticata dai tifosi perché rappresenta una multinazionale, ha tanti soldi e poca storia. Ma fa il bene del nostro calcio».