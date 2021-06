Italia-Turchia, formazioni ufficiali: nessuna sorpresa

L’esordio europeo contro la Turchia. Si qualificano le prime due più le quattro migliori terze. Nel girone anche Galles e Svizzera

Italia-Turchia partita d’esordio degli Europei. Nessuna novità per gli azzurri nelle formazioni ufficiali. Gioca Spinazzola a sinistra, Locatelli in mediana e Berardi a destra. Davanti Immobile. Coppia centrale Bonucci Chiellini.

(4-3-3) Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Ricordiamo che si qualificano le prime due e le quattro migliori terze. Per l’Italia sarebbe un’impresa non qualificarsi in un gruppo con Turchia, Svizzera e Galles.

🗒️ TEAM NEWS: Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı & Burak Yılmaz all start in Rome… 🇹🇷 Key player for Turkey?@MilliTakimlar | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021