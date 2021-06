Italia, la probabile formazione: Verratti titolare, torna Di Lorenzo a destra

Secondo Sky Sport Locatelli partirà soltanto dalla panchina. Acerbi sostituirà Chiellini al centro della difesa, in avanti confermato Insigne con Immobile e Berardi

Mancano poche ore alla sfida valida per gli ottavi di finale dell’Italia, che sfiderà l’Austria a Wembley. C’era qualche dubbio per Roberto Mancini, che sembra esser stato risolto: a centrocampo giocherà Verratti e non Locatelli, mentre esterno basso a destra ci sarà Di Lorenzo e non Toloi. Acerbi sostituirà Chiellini che non ha ancora totalmente recuperato dal fastidio muscolare.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.