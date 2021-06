Insigne: «Jorginho Pallone d’Oro? È giusto che si parli di lui»

In Nazionale: «Spero che sia in lista, lo merita. Gattuso? Mi ha detto che ci sono stati un po’ di casini ma non ho approfondito»

Insigne alla conferenza stampa in Nazionale.

Jorginho da Pallone d’Oro (idea lanciata ieri dal Napolista)? La nostra forza è il gruppo. Ci sono giocatori di qualità, avete citato Jorginho ed è giusto si parli di lui. Viene da anni stupendi col Chelsea, è un orgoglio per noi avere un giocatore come lui in squadra. Non sta a me decidere se meriti il Pallone d’Oro, spero sia in lista però: lo merita ed è un grande giocatore, lo chiamiamo il Professore e siamo contenti di averlo.

Gattuso? Ci siamo mandati qualche messaggio, mi ha detto che sono successi un po’ di casini. Io però sto pensando all’Europeo, lui è in vacanza e non gli faccio certe domande. La mia carriera? Non ho rimpianti. Quel che ho sempre sognato era giocare col Napoli e indossare la fascia. Si sono avverati i miei due sogni: non sono contento ma stracontento. Il mio futuro? Penso solo a giocare l’Europeo, dopo c’è tempo per parlare con la società.