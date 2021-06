Insigne: «Ho avverato i miei sogni col Napoli, c’è tempo per parlare col club»

Conferenza stampa di Insigne in Nazionale.

I più giovani stanno vivendo una loro favola. Io sono un po’ più grande e sto vivendo una favola perché sto vivendo la mia prima competizione da protagonista. Negli anni passati ero più giovane e c’erano altri moduli in Nazionale. Mi sono sempre adattato. Mister Mancini mi ha dato qualche chance in più, il suo modulo è più adatto a me.

In conferenza ha fatto capolino il tema Jorginho Pallone d’oro, lanciato ieri dal Napolista.

Jorginho da Pallone d’Oro? La nostra forza è il gruppo. Ci sono giocatori di qualità, avete citato Jorginho ed è giusto si parli di lui. Viene da anni stupendi col Chelsea, è un orgoglio per noi avere un giocatore come lui in squadra. Non sta a me decidere se meriti il Pallone d’Oro, spero sia in lista però: lo merita ed è un grande giocatore, lo chiamiamo il Professore e siamo contenti di averlo.

Gattuso? Ci siamo mandati qualche messaggio, mi ha detto che sono successi un po’ di casini. Io però sto pensando all’Europeo, lui è in vacanza e non gli faccio certe domande. La mia carriera? Non ho rimpianti. Quel che ho sempre sognato era giocare col Napoli e indossare la fascia. Si sono avverati i miei due sogni: non sono contento ma stracontento. Il mio futuro? Penso solo a giocare l’Europeo, dopo c’è tempo per parlare con la società.

Il centrocampo dell’Italia? Alle spalle ho un centrocampo che mi rende contento: ce li invidiano in tanti questi giocatori. Barella, Jorginho, Verratti, Locatelli, hanno qualità e intensità.