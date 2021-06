Il Napoli ha perso il ricorso: in metà delle gare biglietti gratis per gli under 14

La Corte d’Appello ha confermato l’ordinanza del tribunale. I minori devono essere accompagnati. Lo stabilisce una legge del 2007

Gli under 14 hanno diritto ad andare gratis a metà delle partite interne del Napoli. Il club ha perso il ricorso presentato in Corte d’Appello. La nona sezione ha quindi confermato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli secondo cui per metà delle gare disputate in casa deve essere gratuito l’ingresso ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto.

E una vittoria dell’avvocato Erich Grimaldi che ha rappresentato i genitori di due ragazzi che intrapresero la battaglia giudiziaria.

Secondo l’articolo 11 ter della legge 41 del 2007, gli impianti con una capienza superiore a 7.500 posti devono rilasciare biglietti gratuiti ai minori di 14 anni per la metà delle gare casalinghe.

Il Napoli dovrà quindi adeguarsi.