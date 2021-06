Il Guardian: la Germania ha il complesso di superiorità, ma ha perso 4 delle ultime 6 semifinali

Il giornale inglese: “Come è possibile che l’Inghilterra non riesce a sentirsi favorita sui tedeschi in questo momento?”

Perché l’Inghilterra deve sentirsi inferiore alla Germania? Anche ora che in teoria dovrebbe dirsi favorita? Se lo chiede Jonathan Liew sul Guardian. Inghilterra-Germania a Wembley richiama la storia, ma c’è una diversità d’approccio imbarazzante per il Guardian.

“Facciamo un rapido esercizio di pensiero. La squadra A, numero 4 al mondo, è comodamente in testa al proprio girone e ha nove partite senza sconfitte, con una difesa che ha subito solo cinque gol nelle ultime 17 partite. La squadra B, classificata n. 12, ha superato il proprio girone con quattro punti e prestazioni estremamente incoerenti, non ha mantenuto la porta inviolata in sei partite e ha perso 6-0 a novembre. La squadra A sta giocando in casa. Chi pensi che dovrebbe iniziare come favorito?”.