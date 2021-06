Gilmour è positivo, e gli scozzesi cancellano i video con lui per evitare l’isolamento

E’ una sorta di cancel culture: eliminare dai social le prove del mancato distanziamento. Il capitano ha giocato a ping pong con lui, e ora rischia lo stop

C’è il capitano della Scozia Andy Robertson in video che gioca a ping pong con John McGinn e Billy Gilmour. Cancellato. Il video è stato rimosso dall’account Instagram dell’estremo difensore del Liverpool.

Il fatto è che Gilmour è risultato positivo al Covid-19. E ora i suoi compagni di nazionale stanno facendo la corsa ad eliminare dai social le foto e i video che li ritraggono assieme a lui, non distanziati. Per evitare l’isolamento. E’ una nuova versione della cancel culture.

Non è chiaro – scrive il Daily Mail che non s’è fatto scappare la notizia – in questa fase se qualcun altro sarà costretto all’isolamento come stretto contatto di Gilmour. La FA scozzese ha affermato che Gilmour non ha avuto contatti stretti in squadra. Al massimo, hanno giocato a ping pong assieme.

A Gilmour è stato chiesto di autoisolarsi per 10 giorni, e quindi salterà la partita di domani contro la Croazia ad Hampden”.

Gilmour ha saltato anche la sconfitta contro la Repubblica Ceca, ma ha giocato a Wembley contro l’Inghilterra. Ed è stato visto abbracciare alcuni dei suoi compagni di squadra del Chelsea dopo la partita: in particolare Ben Chilwell e Mason Mount.

Chilwell e Mount reencontrando Gilmour no fim do jogo 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 💙pic.twitter.com/xMC5pnZOmv — Ben Chilwell Brasil 🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@chilwellbrasil) June 19, 2021