Gazzetta: Insigne deve ancora mostrare, in Nazionale, la sicurezza al tiro che ha con il Napoli

In campionato il capitano azzurro ha il 17% di percentuale realizzativa, in Nazionale il 7%. L’attesa per un suo gol nel Napoli è 151′, con Mancini raddoppia a 354′

La Gazzetta dello Sport dedica un pezzo al tridente di attacco della Nazionale di Mancini: Insigne, Berardi e Immobile. Nella classifica delle occasioni create nel campionato appena concluso, sono rispettivamente primo, terzo e quarto, ma le statistiche relative alla Nazionale sono diverse.

Per quanto riguarda Immobile, ad esempio, mentre in campionato ha segnato un gol ogni 143 minuti, in Nazionale uno ogni 242. In pratica la sua percentuale realizzativa si abbassa dal 17% al 12%.

La rosea dà anche i numeri di Insigne. Scrive:

“E’ vero che Lorenzo ha già chiuso la forbice tra il rendimento al Napoli e quello in Nazionale. Sotto Mancini, è diventato un vero uomo squadra, a tutto campo, come prima non era ancora. Però un grande evento con la maglia della Nazionale addosso deve ancora viverlo. E la sicurezza al tiro che sfoggia nel club deve ancora mostrarla, come spiegano i numeri: il 17% di percentuale realizzativa nel campionato scorso diventa 7% in Nazionale. L’attesa per un gol nel Napoli (151’) raddoppia in Nazionale (354’)”.

Con il Napoli, in 35 presenze nella stagione 2020-21, Insigne ha segnato 19 gol, uno ogni 151 minuti, appunto. I tiri in porta, a partita, sono stati 1,4. Con l’Italia conta 11 presenze e 5 gol.