Federica Pellegrini: «Chiuderò a Napoli la mia carriera, dopo le Olimpiadi»

Federica Pellegrini ha deciso: chiuderà a Napoli la sua formidabile carriera di nuotatrice. Carriera in cui ha praticamente vinto tutto: Olimpiadi, ori mondiali, europei, record del mondo. La fuoriclasse ha annunciato oggi che non si fermerà subito dopo le Olimpiadi di Tokyo ma proseguirà a Napoli con la partecipazione alla International Swimming League una sorta di Champions del nuoto che si svolgerà dal 26 agosto al 30 settembre a Napoli (che ha già ospitato una tappa del circuito).

Lo ha annunciato oggi.

A Napoli ci sarò anche io, saranno come i supplementari della mia carriera. Volevo chiudere con l’Olimpiade di Tokyo, ma c’è questa opportunità e mi piace l’idea di chiudere a Napoli, con la ISL che sarà una vetrina bellissima. È una decisione su cui ha influito la pandemia che ci ha tenuto fermi un anno e mezzo e mi ha dato lo stimolo per continuare e arrivare fin qui. Dovrò stare attenta a non prendere troppo peso in quei quaranta giorni a Napoli, considerando le pizze che mangerò.