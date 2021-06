Euro 2020, Italia-Austria sarà arbitrata dall’inglese Anthony Taylor

Uno scherzo del destino, considerando la polemica Draghi-Uefa sulla finale a Londra. Per Galles-Danimarca scelto il tedesco Daniel Siebert.

La Uefa ha ufficializzato la designazione arbitrale per la partita degli ottavi di finale di Euro2020 tra Italia e Austria, in programma allo stadio di Wembley sabato alle 21. A dirigere il match sarà l’inglese Anthony Taylor. L’arbitro sarà coadiuvato da Gary Beswick e Adam Nunn. Il quarto ufficiale sarà lo svizzero Sandro Schärer. Per Galles-Danimarca, in campo alla Cruijff Arena di Amsterdam sabato alle 18, è stato invece scelto il tedesco Daniel Siebert. I suoi assistenti saranno Jan Seidel e Rafael Foltyn. Quarto uomo il rumeno Ovidiu Hategan.

Questa mattina, sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni si augurava che la Uefa e Londra non faranno pagare all’Italia di Mancini le parole di Draghi. Chissà come avrà preso la designazione di un arbitro inglese il presidente della Figc Gabriele Gravina.