Esultanza razzista contro l’avversario: Arnautovic finisce sotto indagine dell’Uefa, Europei a rischio

Secondo alcuni media avrebbe detto “Mi sto fottendo tua madre albanese” al macedone Alioski. Potrebbe arrivare una pesante squalifica

Dopo aver segnato il gol del 3-1 contro la Macedonia del Nord, Marko Arnautovic si era rivolto verso Ezgjan Alioski, giocatore avversario, insultando la madre: “Mi sto fottendo tua madre albanese” è la ricostruzione che hanno fatto alcuni media locali.

Arnautovic, austriaco di origini serbe, si è scusato con Alioski e gli avversari e aveva chiarito a mezzo social di non essere razzista. Tuttavia l’Uefa ha deciso di aprire un’indagine sull’accaduto, che potrebbe concludersi con un duro provvedimento disciplinare, dal momento che le sanzioni sono molto severe in caso di condotte di questo tipo. Arnautovic potrebbe anche rischiare di non scendere più in campo in questi Europei.