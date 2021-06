Eriksen: «Sto bene, date le circostanze, ma devo ancora fare degli esami»

Il centrocampista danese affida alla Federcalcio un messaggio dall’ospedale. «Grazie per i messaggi e gli auguri. Significano molto per me e la mia famiglia»

Christian Eriksen parla dall’ospedale di Copenaghen in cui è ricoverato dopo il malore di sabato, durante Danimarca-Finlandia. Lo fa affidando il suo messaggio ai social della Federcalcio danese. Poco fa, l’account twitter ha pubblicato una foto del centrocampista danese nel letto di ospedale, con il pollice alzato. Sorride. Eriksen scrive:

«Ciao a tutti, grande grazie per i vostri saluti dolci e sorprendenti e per i messaggi da tutto il mondo. Significano molto per me e per la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo fare ancora degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Ora farò il tifo per i ragazzi della squadra danese nelle prossime partite. Giocate per tutta la Danimarca».