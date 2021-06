Deulofeu rinato dopo il digiuno intermittente: “Ho ritrovato la voglia di vivere”

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha raccontato il suo percorso di cambiamento delle abitudini alimentari in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali di Regenera, l’azienda che l’ha guidato al digiuno intermittente.

È stato un anno difficile a causa dei due interventi in tredici mesi e ora sto riposando perché il ginocchio stava già subendo molto stress.

Ho iniziato questo percorso un anno e mezzo fa dopo un grave infortunio, ho avuto quasi una “tripletta” (rottura del crociato anteriore, del collaterale e del menisco interno). Mangio due volte al giorno perché in genere mi alleno due volte al giorno: una con la squadra al mattino e l’altra per il ginocchio al pomeriggio. Alla fine degli allenamenti ho davvero fame e quando mi siedo a tavola è una festa. Nei giorni in cui riposo faccio un solo pasto e questo mi fa sentire incredibilmente bene perché si mangia davvero in modo giusto, ci si sazia e si rispetta il proprio corpo.

È una sensazione incredibile perché ti dà più energia, vedi tutto più chiaramente, ti sembra di avere tempo per tutto. Ti alzi con la voglia di vivere la giornata, sei positivo ed è veramente bellissimo. Nei primi mesi non è stato facile, l’ho fatto un giorno sì e uno no. Sembra strano a molti, ma ad esempio non c’è lo stress del quando mangiare.