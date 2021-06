Deschamps vuole la Francia puritana, niente sesso: “Ai giocatori resta il metodo manuale”

Un membro dello staff a Le Parisien: “Non è facile non poter dare nemmeno un bacio e una carezza. Non ci sono tensioni ma è un tema discusso”

Didier Deschamps ha dettato una linea chiarissima: non vuole che i giocatori della Francia abbiano contatti con mogli e fidanzate nel periodo del ritiro degli Europei, cominciato a fine maggio e che durerà finché i Bleus saranno in corsa nel torneo. Le Parisien ha raccontato con alcune testimonianze l’atmosfera pesante che si è creata per questo motivo. Antoine Griezmann si è espresso così sulla situazione.

Non possiamo toccare nessuno, neanche i familiari. Ma non si può fare altrimenti, è dura per tutti, ma va accettato.

Un membro anonimo dello staff è stato molto più esplicito.

L’astinenza non crea tensioni ma è un tema discusso. Anche perché non è facile non poter dare un bacio o una carezza ad un affetto. I giocatori sono per la maggior parte ventenni nel pieno delle forze, e così non gli resta che il metodo manuale.

L’obiettivo è naturalmente quello di evitare possibili rischi di diffusione del Covid, senza deroghe. Il massimo che i calciatori possono fare è salutare i propri cari che li guardano in tribuna da lontano. Non sono ammesse nemmeno delle giornate in famiglia, che generalmente vengono concesse nei tornei. È stato disposto anche un forte servizio di sicurezza per evitare fughe notturne e cose di questo tipo.