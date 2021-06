Deschamps sul caso Busquets: “Non sarà facile per Luis Enrique”

Su Mbappé “Lui è qui e prenderà una decisione quando lo riterrà opportuno. Per ora ha un contratto con il PSG e cosa possa succedere non lo sappiamo. È calmo e concentrato sulla Francia”

Il commissario tecnico della Nazionale spagnola Didier Deschamps ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia dell’ultima amichevole in programma prima degli Europei

Il caso di Giroud:

“Giroud vuole essere importante e so cosa può fare. Ha già giocato nel tridente. Ha avuto pochi minuti al Chelsea in questa stagione ed è arrivato più tardi e non abbiamo ancora potuto lavorare molto con lui, ma ha sempre dato il massimo”