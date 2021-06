De Luca: «In Campania obbligo di mascherine fino a luglio»

Il governatore in diretta Facebook: «Siamo a un quinto delle persone immunizzate, dobbiamo essere prudenti. In autunno terza dose per chi si è vaccinato a gennaio»

In Campania le mascherine si porteranno fino a luglio, forse anche oltre. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì.

“C’è chi dice, anche qualche esponente del Governo, che le mascherine vanno tolte a giugno. In Campania la porteremo fino a luglio e vediamo per l’estate. Sarei molto preoccupato se scattasse la logica della ‘ricreazione’ e Dio non voglia che ci ritroviamo a settembre con un aumento dei contagi. Portare la mascherina è un piccolo sacrificio rispetto alla chiusura di interi settori economici. Credo sia da indossare anche quando il contagio sarà quasi azzerato Dobbiamo avere il massimo di prudenza, siamo a un quinto delle persone immunizzate, che hanno ricevuto la doppia dose, non abbiamo dunque completato il lavoro. C’è un problema di varianti, dobbiamo a fare attenzione ai cittadini inglesi e aumentare la vigilanza a Capodichino per la variante indiana. Dobbiamo anche valutare che forse da ottobre, novembre ci sarà la terza dose per chi si è vaccinato a gennaio e poi la vaccinazione della popolazione scolastica tra agosto e settembre”.