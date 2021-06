De Laurentiis: «Il settore giovanile? Non sempre i genitori immaginano per i figli la presenza in Campania»

«Preferiscono andar via da un territorio che ha problemi. Preferireste un settore giovanile sviluppato ed essere undicesimi in classifica?»

De Laurentiis e il settore giovanile.

Non sempre i genitori hanno la serenità, poi ci sono le sirene anche da altri club, ad esempio Empoli. Ci sono club che dal vivaio tirano fuori la compensazione mancante di fatturato. Avevamo il vivaio a Castel Volturno, poi decidemmo che non era bello far vedere agli adolescenti i calciatori che arrivavano con la Ferrari. Spostiamoli da un’altra parte. Trovammo una sistemazione niente male che poi è andato fallito. Ho provato a prenderlo dal Comune, mi hanno detto no. Poi ho provato a prendermi il Kennedy ma anche lì ho capito che non tutto era a posto.

Forse questa continua crescita con grande spinta vi ha illuso che potessimo avere la forza di fare tutto, tra cui il vivaio. Non tutti i genitori vogliono immaginare per i figli la permanenza in Campania. Ieri sera ho chiamato Fienga della Roma: “mi dicono che ci stai fregando un 14enne. Troviamo una modalità per rispettarci. Anche se ci perdo, offro dei soldi che tu non offriresti”. È chiaro che io genitore preferisco spostare mio figlio da un territorio che ha dei problemi, credo un futuro di liceità, magari lo sposto a Torino, Bergamo.

Lei vorrebbe un vivaio sviluppato e stare all’undicesimo posto in classifica?