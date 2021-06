Mancini trasforma il calcio italiano. Si vola agli ottavi con zero goal subiti e sei realizzati. Vicini al record, vicini alla perfezione.

🎯L’apertura a volo di sinistro che propizia il suo primo goal. Il tiro dalla distanza fa ululare l’Olimpico. L’arco teso alla sua consacrazione. Manuel Locatelli.

❗Chiellini scopre che in Italia il Var può funzionare nella maniera corretta. Si piglia collera ed esce.

🎤 “Ma dove prende ancora questa energia Spinazzola!” È il 38esimo del primo tempo sarebbe un problema se fosse già con i crampi…

⚡Bello e buon Mancio è Zeus. Trasforma il calcio italiano lento, apatico, corsaro e noioso in un festival orange anni ’70

🍷Brindo a GioGio’ che senza ansie riporta alla mente Zambritta . Il velo in area di rigore è cazzimma pura….Brindo ai sofisti da tastiera suoi nemici ….

🕹 Portatemi e lasciatemi in una escape room reale, lasciatemi in un videogioco ma date il pad in mano a Jorginho, ne uscirò vivo e felice…Torci(a)da Brasitaliana

✈️ Si vola agli ottavi con zero goal subiti e sei realizzati. Vicini al record, vicini alla perfezione. Non è vero ma comincio a crederci.

Sempre e Comunque Forza Italia