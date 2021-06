Chi ha sorteggiato Francia e Germania nello stesso girone, va arrestato

Non si è visto uno stop sbagliato. Il gol di Mbappé (annullato) è poesia. Benzema è un’enciclopedia vivente del calcio

Francia-Germania è finita 1-0. Autorete di Hummels nel primo tempo, l’ha buttata dentro perché alle spalle aveva il rapace Mbappé.

Non si è visto uno stop sbagliato.

Francia e Germania nello stesso girone sono un crimine contro il buon senso. Il sorteggiatore va arrestato.

Francia-Germania è una partita a parte in questo Europeo. La qualità media in campo è di un altro pianeta. Portieri compresi.

La Francia andrebbe squalificata per eccesso di classe. Non si può avere un attacco Mbappé Griezmann Benzema. Non è giusto.

Senza dimenticare che in mediana hanno Pogba Kanté e Rabiot che sembra un pivellino.

“Sì ma non giocano da squadra”, si fanno sentire i Brontolo della tattica. Non si può avere tutto dalla vita.

Benzema è un’enciclopedia vivente del calcio. I suoi movimenti, i suoi tocchi sono una lezione universitaria.

La domanda è: riuscirà Deschamps a perdere questi Europei? Dovrà impegnarsi molto. Può farcela, comunque.

La Germania resta la squadra favorita a ritrovare i francesi in finale a Wembley, con buona pace di Italia e Inghilterra.

Vogliamo parlare del gol (giustamente) annullato a Mbappé? Poesia. E Griezmann che rincula in difesa?

Annullato un altro gol (ancora fuorigioco di Mbappé) a Benzema al termine di un contropiede finito in porta con tre tocchi.

Se la Germania avesse un centravanti… I cattivelli rispondono: se la Francia avesse un allenatore.