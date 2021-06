Berrettini: «Non sono un predestinato come Musetti e Sinner, capisco il clamore ma mi rode un po’»

Il Corriere della Sera intervista Matteo Berrettini, reduce dalla sconfitta contro Djokovic, al quale però ha tenuto testa per tre set su quattro, in una grande partita.

Dice di essere stato danneggiato dalla pausa dovuta al coprifuoco che ha interrotto il match.

Djokovic si è lasciato andare a clamorose urla liberatorie dopo aver vinto, segno che, forse, ha avuto paura di non farcela.

Sulla partita che oggi contrapporrà Djokovic e Nadal:

« Nadal è favorito. Ma Novak tira sempre fuori qualcosa di extra, sembra avere risorse sovrumane . Proprio per questo la finale dell’anno scorso mi ha sorpreso. Non per il risultato, ma per la facilità con cui Rafa ha vinto. Secondo me questa volta sarà una battaglia».

Come mai si parla così tanto di Sinner e Musetti e così di Berrettini? Gli viene chiesto. Risponde:

«Ho fatto un percorso diverso. Non sono mai stato un predestinato. A 18 anni ero ancora molto indietro. Quindi capisco che ci sia tutto questo clamore intorno a loro. Sono ancora più giovani di me, fanno impressione. Per me rappresenta uno stimolo ulteriore. Una sana competizione, per non farmi superare da loro. Ammetto che certe volte me la prendo un po’. Non solo per me. Vedo quello che fa Lorenzo Sonego, e tutti gli altri nostri giocatori, per fortuna ne abbiamo molti, e sembra quasi che non conti nulla. Ma che posso farci, funziona in questo modo, così va la vita».