Federer si ritira dal Roland Garros: Berrettini vola ai quarti di finale

Il tennista svizzero decide di non forzare, dopo la vittoria nella maratona notturna con Koepfer: “Non devo spingere troppo velocemente ora che sto recuperando”

Alla fine Roger Federer ha deciso di non mettere a rischio la propria tenuta fisica e di ritirarsi dal Roland Garros, dove domani avrebbe dovuto affrontare agli ottavi di finale Matteo Berrettini.

“Gli organizzatori del torneo hanno appreso che Federer si è ritirato dagli ottavi. Siamo dispiaciuti per la notizia, Roger è stato protagonista di un’incredibile battaglia la scorsa notte. Siamo stati tutti felici di vederlo di nuovo a Parigi, dove ha giocato tre partite di alto livello. Gli auguriamo il meglio per il prosieguo della stagione” si legge nella nota ufficiale. Queste le dichiarazioni del tennista svizzero.

Dopo una discussione con il mio team, ho deciso di ritirarmi dal Roland Garros oggi. Dopo due operazioni al ginocchio e un anno di riabilitazione è importante che io ascolti il mio corpo e mi assicuri di non andare oltre il limite troppo velocemente nel mio percorso di recupero. Sono emozionato di aver fatto tre partite. Non c’è sensazione migliore di tornare in campo.

In conferenza stampa, dopo la partita da oltre tre ore e mezza con Koepfer, il tennista svizzero aveva accennato alla possibilità di non disputare la gara degli ottavi di finale contro Berrettini, optando per il ritiro dal torneo.

È stata dura, ma è bello provare ancora queste sensazioni. Devo pensare a quale sia la scelta migliore da fare in vista di quello che rimane l’appuntamento più importante per me di tutta la stagione e cioè quello di giocare i tornei su erba. Non mi aspettavo onestamente di vincere tre partite qui al Roland Garros e non so con precisione come sta il mio fisico e quanta benzina mi rimane in corpo dopo una partita del genere. È stata una battaglia ma devo pensare a preservarmi.