Barbano: come farà Mancini a scartare un Verratti gigantesco come quello visto ieri?

Sul Corriere dello Sport Alessandro Barbano esalta la bellezza dell’Italia di Mancini.

Come farà Mancini a scegliere tra tanta qualità a disposizione? In particolare, Barbano si sofferma sulla prestazione di Verratti.

“E adesso non vorremmo stare nei panni di Mancini. Perché dopo aver visto un gigantesco Verratti riprendersi il dominio del gioco come cosa sua e solo sua, sarà difficile azzeccare la formazione migliore per gli ottavi. Il centrocampista del Psg è la più autorevole sintesi di genio e raziocinio tattico che il calcio europeo esprima. Con un colpo d’occhio intuisce spazi e affondi preclusi a chiunque altro, e li trasforma in occasioni. Con Jorginho fa una governance senza paragoni. Tra Verratti, Jorginho, Barella e Locatelli scartare un asso non sarà cosa da poco”.