Bale: «Giocare contro l’Italia è difficile, ma pensiamo di poterle fare male»

In conferenza stampa: «Vincere sarebbe un momento d’orgoglio per il Galles. Ancelotti? Con lui vado molto d’accordo»

Gareth Bale ha presentato in conferenza stampa la partita del Galles contro l’Italia al fianco di Robert Page.

Su Ramsey:

“Non ha giocato molto in questa stagione ma quando torna in Nazionale lavora sempre duramente, abbiamo giocato insieme per tanti anni. E’ bellissimo giocare con lui, c’è una grande intesa”.

Sulla possibilità di vittoria contro l’Italia:

“Difficile dire dove si posizionerebbe questa vittoria rispetto ai successi col club. Vincendo, vinceremmo il gruppo e avremmo magari gare più facili. Sarebbe un momento d’orgoglio per il Galles. Cercheremo di vincere il gruppo, giocare poi a Wembley sarebbe bello per i nostri tifosi. Vincere con la Turchia è una cosa di cui avevamo bisogno, ora siamo più fiduciosi: le vittorie portano fiducia, questo ci aiuterà contro una fortissima Italia. Sarà difficile, l’Italia gioca un calcio offensivo, non si vedono squadre così ma non vuol dire che non abbiano delle debolezze. Ci sono delle aree che possiamo sfruttare, speriamo di giocare alla perfezione”.